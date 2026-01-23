Il ricordo fuorviante di Gramsci da parte della Camera dei Deputati

Il ricordo distorto di Gramsci da parte della Camera dei Deputati evidenzia come, a volte, le istituzioni mostrino una visione parziale o superficiale della nostra storia. È importante mantenere un approccio critico e approfondito nel preservare e trasmettere il patrimonio culturale, affinché le future generazioni possano comprendere appieno il contributo di figure fondamentali come Antonio Gramsci.

Roma, 23 gennaio – C'è una pigrizia intellettuale che, talvolta, colpisce anche le istituzioni che dovrebbero essere i santuari della nostra memoria nazionale. Ieri, in occasione del centrotrentacinquesimo anniversario della nascita di Antonio Gramsci, gli addetti stampa di Palazzo Montecitorio pubblicano un post Meta che recita testualmente: " Il 22 gennaio 1891 nasce ad Ales Antonio Gramsci, esponente del movimento comunista italiano e internazionale, tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento. Strenuo oppositore del fascismo, è condannato a 20 anni di carcere nel 1928. Muore in prigionia nel 1937?.

