il requiem di mozart accoglie il feretro di valentino a santa maria degli angeli

Il feretro di Valentino Garavani è stato accolto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Alla cerimonia partecipano familiari e amici, tra cui Giancarlo Giammetti e Vernon Bruce Hoeksema. La commemorazione si svolge in un’atmosfera di sobrietà, senza eccessi, in rispetto alla figura dello stilista. La cerimonia si conclude con il tradizionale Requiem di Mozart, in un momento di raccoglimento e memoria.

AGI - Il feretro di Valentino Garavani è giunto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, seguito dalle auto con l'ex compagno e storico socio Giancarlo Giammetti e con l'ultimo compagno Vernon Bruce Hoeksema, a bordo insieme ai carlini, amatissimi dallo stilista. Ad accompagnare il feretro dentro la chiesa il Requem di Mozart. Il corpo dello stilista è in una bara semplice, e dietro i familiari, Giammetti e le persone a lui più vicine. Al funerale molte persone in 'rosso' Valentino. Sobrietà, tailleur austeri e cappotti neri, anche se non manca qualche tocco del suo famoso rosso Valentino, chi lo indossa in un cappello, chi in una sciarpa di seta. 🔗 Leggi su Agi.it

Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica di Santa Maria degli AngeliAnne Hathaway e il marito Adam Shulman partecipano ai funerali di Valentino, svoltisi alla Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Funerali Valentino, Anne Hathaway arriva alla Basilica Santa Maria degli AngeliAnne Hathaway e il marito Adam Shulman sono arrivati alla Basilica di Santa Maria degli Angeli degli Angeli per partecipare ai funerali di Valentino, scomparso lunedì all’età di 93 anni.

