Il primo rapporto sull’incidente ferroviario in Spagna si concentra su una rotaia rotta

Il primo rapporto sull’incidente ferroviario in Spagna analizza una rotaia rotta, evidenziando un possibile elemento coinvolto nell’incidente. Sebbene non sia ancora confermato che questa abbia causato il deragliamento, una commissione di esperti riferisce che avrebbe potuto danneggiare le ruote di uno dei treni coinvolti. L’indagine continua per chiarire le cause dell’accaduto e garantire la sicurezza del sistema ferroviario.

Non è certo che sia la causa del deragliamento, ma una commissione di esperti dice che ha danneggiato le ruote di uno dei treni coinvolti Venerdì è stato pubblicato un rapporto preliminare sulle possibili cause dell'incidente ferroviario avvenuto domenica ad Adamuz, nel sud della Spagna, nel quale 41 persone sono morte e 120 sono rimaste ferite per il deragliamento di due treni. Il rapporto, scritto dalla commissione investigativa sugli incidenti ferroviari (CIAF), è estremamente cauto: non indica espressamente i fattori che hanno prodotto il deragliamento, anche perché le indagini sono ancora in corso, ma si focalizza sulla rottura di una delle saldature che univa due segmenti di un rotaia, indicata fin da subito dagli esperti del settore come una delle possibili cause dell'incidente.

Scontro tra un convoglio e una gru: nuovo incidente ferroviario in SpagnaNella mattinata di oggi, giovedì 22 gennaio, si è verificato un incidente ferroviario in Spagna, quando un convoglio è entrato in collisione con una gru.

"Binario rotto prima del passaggio del treno Iryo". Il rapporto sull'incidente in SpagnaUn rapporto preliminare sulla tragedia ferroviaria in Spagna indica che il binario potrebbe essersi rotto prima del passaggio del treno Iryo.

