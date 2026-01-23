Il primo pettirosso europeo avvistato in Canada sta facendo impazzire i birdwatcher

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’avvistamento del primo pettirosso europeo in Canada ha suscitato grande interesse tra i birdwatcher di Montréal. Questo raro avvistamento offre l’opportunità di osservare una specie insolita per la regione, attirando appassionati e studiosi desiderosi di documentare e conoscere meglio la presenza di questa specie migratoria. Un evento che arricchisce l’esperienza degli amanti della natura e contribuisce alla conoscenza della biodiversità locale.

Il primo pettirosso europeo avvistato in Canada sta attirando centinaia di birdwatcher e appassionati a Montréal. Un uccello tanto comune qui in Europa diventa un vero e proprio evento ornitologico in Nord America.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il primo martin pescatore americano avvistato in Francia sta facendo impazzire i birdwatcher

Leggi anche: Un cuculo avvistato a New York ha fatto impazzire i birdwatcher e non solo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.