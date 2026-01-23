Il primo pettirosso europeo avvistato in Canada sta facendo impazzire i birdwatcher

L’avvistamento del primo pettirosso europeo in Canada ha suscitato grande interesse tra i birdwatcher di Montréal. Questo raro avvistamento offre l’opportunità di osservare una specie insolita per la regione, attirando appassionati e studiosi desiderosi di documentare e conoscere meglio la presenza di questa specie migratoria. Un evento che arricchisce l’esperienza degli amanti della natura e contribuisce alla conoscenza della biodiversità locale.

Il primo pettirosso europeo avvistato in Canada sta attirando centinaia di birdwatcher e appassionati a Montréal. Un uccello tanto comune qui in Europa diventa un vero e proprio evento ornitologico in Nord America.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il primo martin pescatore americano avvistato in Francia sta facendo impazzire i birdwatcher Leggi anche: Un cuculo avvistato a New York ha fatto impazzire i birdwatcher e non solo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. In questi giorni abbiamo cominciato a potare il mirtillo. Lui, il PETTIROSSO, il primo giorno non si fa vedere, il secondo giorno si fa vedere alcuni minuti stando a debita distanza, il terzo giorno sta lì un po di più e si avvicina fino a 5-8 metri, il quarto giorno si av - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.