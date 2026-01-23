Il primo EP dei 151515! irradia Bergamo con l’electropop | Ma è complicato definire la nostra musica

Il primo EP dei “151515!” porta l’electropop a Bergamo, offrendo un sound originale e sfuggente. La loro musica, difficile da definire, riflette l’esperienza di un quartetto tra i 24 e i 26 anni, unito dall’amore per il suono e il percorso condiviso negli ultimi cinque anni. Un progetto che rappresenta l’evoluzione di un’amicizia solida e di una passione autentica per la musica.

Bergamo. Immagina di avere tra i 24 e i 26 anni e gran parte di questi li ha dedicati alla musica. Gli ultimi cinque li hai passati a stretto contatto con ragazzi che prima erano semplici compagni, poi diventati amici, e in seguito la passione vi ha portati ad essere una famiglia. ROOD! (Alessandro Rodini), Troviero (Fabio Todeschini), GAUDIO (Francesco Gaudio). Il primo canta e monta video, il secondo produce, il terzo produce anche lui e suona la chitarra. Insieme costituiscono il progetto musicale di matrice bergamasca “151515!”, nato ufficialmente nel 2025, dopo un susseguirsi di giorni infiniti e notti insonni, tra scrittura, produzione e ricerca della propria strada.🔗 Leggi su Bergamonews.it

