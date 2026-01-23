Il Partito dei musulmani avanza | Dobbiamo incidere nelle urne

Da ilgiornale.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crescente coinvolgimento delle comunità musulmane nelle istituzioni pubbliche sta attirando l’attenzione. Con l’elezione di consiglieri comunali e un più deciso impegno su temi di attualità, queste realtà stanno assumendo un ruolo sempre più visibile nel panorama politico locale. La collaborazione con centri sociali e associazioni extraparlamentari evidenzia un processo di consolidamento che potrebbe influenzare il futuro delle dinamiche sociali e politiche.

L'Islam sta penetrando le nostre istituzioni. Lo sta facendo tramite l'elezione di consiglieri comunali, con esponenti che prendono posizione sempre più nette su temi di attualità, e con il solido legame instauratosi tra le comunità musulmane, i centri sociali e le sigle extraparlamentari, rafforzatosi in piazza con la causa ProPal. Però il concetto di Islam politico è molto lontano da quello puramente religioso: implica un'idea precisa secondo cui non esiste separazione tra religione e Stato. Il Corano, la Sunna e la Sharia sono fonti di diritto. Pensatori come Hassan al-Banna (fondatore dei Fratelli Musulmani), Sayyid Qutb, Maududi hanno teorizzato che "l'Islam non è solo una religione, ma un sistema completo di governo, legge, società, economia, cultura". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il partito dei musulmani avanza dobbiamo incidere nelle urne

© Ilgiornale.it - Il Partito dei musulmani avanza: "Dobbiamo incidere nelle urne"

Leggi anche: Che Islam rappresenta il partito dei musulmani?

Leggi anche: Si chiama Muro27: è il partito dei musulmani che punta su Roma con l’aiuto della sinistra

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Nasce MURO27: il Partito MUSULMANO per Roma

Video Nasce MURO27: il Partito MUSULMANO per Roma

Argomenti discussi: Il Partito dei musulmani avanza: Dobbiamo incidere nelle urne; Un Board of Peace senza Peace; Arabo come lingua curricolare in un liceo di Roma: è polemica; La stretta della Lega sulle moschee: sermoni degli imam in italiano.

il partito dei musulmaniIl Partito dei musulmani avanza: Dobbiamo incidere nelle urneLa nascita di un soggetto elettorale sancita in una diretta social dal predicatore Baya e dall'attivista Piccardo. Shahin resta libero ... msn.com

il partito dei musulmaniPartito dei musulmani, il nuovo allarme dopo l'invito a incidere nelle urneGiulia Sorrentino si sofferma sulle figure del predicatore di Torino Baya e del fondatore del sito La Luce Piccardo ... tag24.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.