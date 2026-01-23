Il parco marino canadese che voleva sopprimere i suoi beluga ora vuole venderli agli Stati Uniti
Marineland, il parco marino canadese, ha annunciato l’intenzione di vendere i suoi beluga negli Stati Uniti, dopo aver escluso il trasferimento in Cina e aver affrontato critiche legate a problemi finanziari e minacce di eutanasia. La decisione evidenzia le difficoltà della struttura nel gestire gli animali e le sfide legate alla tutela della fauna marina in ambiente di cattività.
Un parco marino in Canada potrebbe uccidere i suoi 30 beluga: il governo ha vietato il trasferimento in CinaL'avvertimento è arrivato attraverso una lettera ufficiale: se il governo canadese non concede un aiuto economico o il permesso di trasferire 30 beluga in Cina, Marineland sarà costretto a ... fanpage.it
Canada, parco marino minaccia di sopprimere 30 beluga se non arrivano i fondi del governoUn parco divertimenti in Canada ha minacciato di sopprimere 30 beluga se il governo federale non fornirà i fondi necessari alla struttura, che versa in difficoltà finanziarie. L'avvertimento è ... rainews.it
