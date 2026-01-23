Il parco marino canadese che voleva sopprimere i suoi beluga ora vuole venderli agli Stati Uniti

Marineland, il parco marino canadese, ha annunciato l’intenzione di vendere i suoi beluga negli Stati Uniti, dopo aver escluso il trasferimento in Cina e aver affrontato critiche legate a problemi finanziari e minacce di eutanasia. La decisione evidenzia le difficoltà della struttura nel gestire gli animali e le sfide legate alla tutela della fauna marina in ambiente di cattività.

