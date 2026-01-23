Il parco degli Acquedotti è un luogo del cuore | vinti i fondi per riqualificare il laghetto

Il Parco degli Acquedotti, un angolo di storia e natura a Roma, si prepara a rinnovarsi con il progetto di riqualificazione del laghetto. Grazie ai fondi ottenuti, sarà possibile valorizzare questo spazio, preservando il suo patrimonio e migliorando l’ambiente. “Leggere le tracce del passato per disegnare il futuro” guida questa iniziativa volta a rendere il parco un luogo ancora più accessibile e sostenibile per cittadini e visitatori.

“Leggere le tracce del passato per disegnare il futuro”. È questo lo slogan usato per lanciare il progetto di riqualificazione del laghetto presente nel Parco degli Acquedotti. Un progetto che, in forza delle 17.251 preferenze ottenute, ha incassato il finanziamento del FAI e di Intesa San Paolo.🔗 Leggi su Romatoday.it

Il Parco degli Acquedotti rinasce grazie ai Luoghi del CuoreIl Parco degli Acquedotti si prepara a una nuova fase di valorizzazione, grazie al progetto dei Luoghi del Cuore.

Roma: Battaglia (Pd), bene XII edizione Luoghi del cuore Fai, premiato parco degli AcquedottiRoma: La XII edizione de “I Luoghi del Cuore” del FAI ha premiato il Parco degli Acquedotti, evidenziando l’importanza della partecipazione civica nella tutela del patrimonio.

Parco degli acquedotti, un parco urbano da scoprire. #acquedottoromano

Il Parco degli Acquedotti diventa Luogo del Cuore e si aggiudica il bando FAI per rinascereIl Parco degli Acquedotti vince il bando FAI: 106 mila euro per riqualificare il laghetto e valorizzare uno dei luoghi più amati di Roma. greenme.it

Dal parco degli Acquedotti al parco della Madonnetta: sempre più romani chiedono aiuto al FAIL’endorsment lanciato da Licia Colò ha fatto scalare posizioni al parco della Madonnetta. Non è però l’unico progetto candidato a diventare un luogo del cuore del Fondo ambiente italiano. Nella top ... romatoday.it

L’AREA DEGLI ACQUEDOTTI La Villa del Casale di Torre Spaccata ITA Quando si parla del Parco degli Acquedotti, l’attenzione si concentra spesso sugli archi monumentali tra Appia e Latina. Ma quel paesaggio non è un episodio isolato: è il punto - facebook.com facebook