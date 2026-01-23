Il paradosso dell' oggetto sbagliato Dagli occhiali di Emmanuel Macron ai guanti di Bernie Sanders

Il paradosso dell'oggetto sbagliato emerge in eventi pubblici, come nel caso di Emmanuel Macron, che durante un intervento a Davos ha indossato un paio di occhiali da sole di lusso. Questo esempio evidenzia come dettagli apparentemente insignificanti possano catturare l’attenzione e diventare simboli di un momento pubblico. Analizzare questi episodi aiuta a comprendere l’impatto del design e della scelta degli oggetti nel contesto delle figure pubbliche.

Eccolo, il presidente francese in versione TopGun! Dal palco del World economic forum, a Davos, durante il suo intervento Emmanuel Macron è passato alla storia non per le sue parole, ma per aver indossato un paio di occhiali da sole, precisamente il modello “Pacific S 01 Doublé Or”, di Henry Jullien, un antico commerciante di occhiali di Parigi che dal 2023 è stato acquisito da un marchio italiano, “iVision Tech”. Ovviamente la scelta di indossare queste grandi lenti blu (tra l’altro in perfetta armonia cromatica col suo vestito) è dovuta a un problema medico: il presidente francese ha spiegato di aver subito la rottura di un capillare nell’occhio destro, che lo ha reso arrossato e gonfio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

