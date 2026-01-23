Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 26 al 30 gennaio 2026 | Rosa e Marcello distanti sarà decisivo l’intervento delle Veneri?

Ecco le anticipazioni della settimana dal 26 al 30 gennaio 2026 de Il Paradiso delle Signore. Rosa e Marcello si trovano in una fase di tensione, mentre il ruolo delle Veneri potrebbe essere determinante. La fiction italiana si prepara a offrire nuovi sviluppi e momenti di suspense, mantenendo alta l’attenzione dei fan. Di seguito, le principali novità e gli avvenimenti che caratterizzeranno questa settimana.

Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans dela soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 26 al 30 gennaio vedranno al centro delle trame la relazione tra Rosa e Marcello, che stenterà a ridecollare dopo il "tradimento" di lui. Per far riavvicinare la coppia interverranno le Veneri: riusciranno nella loro impresa? Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni Il Paradiso: Marcello torna al suo posto, ma Rosa mantiene le distanze. Marcello fa il suo ingresso al Paradiso, e viene accolto dalle Veneri con un benvenuto caloroso.

