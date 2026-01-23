Il nuovo capitolo di Ale e Franz | due ore di risate

Il nuovo capitolo di Ale e Franz, intitolato ‘Capitol’ho’, porta in scena due ore di spettacolo che consolidano la loro presenza nel panorama della comicità italiana. In scena a Cagli, il 23 gennaio 2026, i due artisti propongono un’interpretazione originale e fedele al loro stile, offrendo al pubblico un’esperienza di intrattenimento sobria e di qualità. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di comicità raffinata e ben strutturata.

Cagli (pesaro e Urbino), 23 gennaio 2026 – Ale e Franz scrivono un nuovo ‘Capitol’ho’ della loro carriera, e non deludono. Ha debuttato ieri nella cittadina marchigiana (nella stagione del teatro Comunale organizzata assieme ad Amat) il nuovo spettacolo del duo comico milanese, che da oggi sarà in tournée per i palchi di tutta Italia. Si intitola ‘Capitol’ho’ e già dal gioco di parole – arte di cui la coppia è maestra – si intuisce dove lo spettacolo andrà a parare. Ma ciò che non ci si aspetta è la struttura della serata, fatta di più capitoli, apparentemente disgiunti fra loro ma in realtà legati dalla cornice (attenzione attenzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il duo comico Ale & Franz in tour a Pordenone con il nuovo spettacolo "Capitol'ho"Il duo comico Ale & Franz torna a Pordenone l'11 e 12 marzo con il nuovo spettacolo "Capitol'ho".

