Il nido è vuoto… e ora cosa facciamo?

Il nido è vuoto: un nuovo inizio che porta con sé spazi e tempi diversi. Dopo anni di impegno tra partite, esigenze dei figli e faccende quotidiane, è il momento di riflettere su come riempire questa nuova fase. Un’occasione per riscoprire interessi, dedicarsi a sé stessi e pianificare il futuro con serenità e equilibrio.

Diciamoci la verità: per anni abbiamo sognato un momento di silenzio mentre cercavamo di far quadrare incastri impossibili tra allenamenti di calcio, crisi adolescenziali e montagne di panni da stirare. Poi, all'improvviso, i figli chiudono la valigia, se ne vanno (o ripartono dopo le vacanze) e quel silenzio tanto agognato diventa. assordante. Benvenute nella Sindrome del Nido Vuoto, quel momento in cui ti ritrovi a fissare il frigorifero (ancora pieno di yogurt che nessuno mangerà) chiedendoti: "E adesso?". Adesso asciughiamo le lacrime: non è la fine di un’era, è l'inizio della vostra meritata "vacanza" dalla gestione condominiale! Niente più litigi per l’ultimo pezzo di parmigiano o per il succo di frutta finito e rimesso in frigo vuoto (perché?). 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Il nido è vuoto… e ora cosa facciamo? Leggi anche: Il consenso ‘libero e attuale’ è frutto di una rivoluzione culturale. Ora facciamo prevenzione Leggi anche: Riaperte le iscrizioni per il micro nido dell’Ambito B1 “Il Nido dei sogni” di Apollosa Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Scuola, inaugurato in via Diaz l’asilo nido Maredolce-Torrelunga; Como, il Nido e la Materna di via Rezia chiudono per sempre: le mamme provano ogni cosa per evitare lo stop; Piergiorgio Pulixi presenta Il nido del corvo a Sassari; Il vuoto dopo la Dc: una cultura di governo rimossa. Sindrome del «nido vuoto»: come reagire quando un figlio lascia casaAutunno tempo di cambiamenti: iniziano scuole e Università, a volte si cambiano sedi di studio (e lavoro). Anche se in Italia non è automatico come in altri Paesi che i figli lascino casa al primo ... corriere.it UN PADRE, LE NUVOLE E UN NIDO VUOTO Cari amici, oggi mio babbo avrebbe compiuto novantasette anni. È un numero che fa sorridere, perché coincide con l’età di don Peppino, il vecchietto che vive con me. Quando lo vedo camminare piano, quando l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.