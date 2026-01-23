il napoli sbarca in cina accordo per una nuova partnership

Il Napoli annuncia una nuova partnership in Cina, espandendo la propria presenza internazionale. L’accordo con un partner locale rafforza la presenza del club di Aurelio De Laurentiis nel mercato asiatico, aprendo nuove opportunità di crescita e collaborazione. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il club nel rafforzare i legami con i tifosi e il settore sportivo in Cina, consolidando la propria rete globale.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis chiude per una nuova partnership, che vede i partenopei sbarcare nel mondo orientale. SSC Napoli annuncia un nuovo accordo di partnership con Dongfeng Motor, che sarà Global Automotive Partner del Club fino al termine della stagione 20272028. Il brand comparirà inoltre sulla manica delle maglie gara in tutte le competizioni nazionali e internazionali del Club durante gli ultimi mesi della stagione in corso. Dongfeng Motor Corporation è uno dei principali gruppi dell’industria automobilistica mondiale, con oltre 50 anni di storia e una presenza consolidata in più di 100 Paesi nel mondo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Cina-Canada, Carney da XI: "Costruiamo nuova partnership strategica"Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il primo ministro canadese Mark Carney, il primo leader canadese a visitare la Cina in oltre otto anni.

