Il Mosè nero che sognava la terra promessa per gli afroamericani

C'è un saggio storico negli Stati Uniti che continua a far discutere e a riscuotere un ampio consenso tra il lettori: è Black Moses (sottotitolo: «A Saga of Ambition and the Fight for a Black State») di Caleb Gayle, storico giornalista; edito negli Stati Uniti da Penguin e inserito tra i cento libri più importanti del 2025 dal The New York Times, racconta la storia ad quasi sconosciuta di Edward McCabe (1850-1920), un imprenditore nero e astro nascente della politica nell'Ovest americano, che alla fine della Guerra civile americana voleva fondare uno Stato dell'Unione in cui soltanto le persone nere potessero vivere e governare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

