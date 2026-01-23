Il Mosè nero che sognava la terra promessa per gli afroamericani

Da ilgiornale.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un saggio storico negli Stati Uniti che continua a far discutere e a riscuotere un ampio consenso tra il lettori: è Black Moses (sottotitolo: «A Saga of Ambition and the Fight for a Black State») di Caleb Gayle, storico giornalista; edito negli Stati Uniti da Penguin e inserito tra i cento libri più importanti del 2025 dal The New York Times, racconta la storia ad quasi sconosciuta di Edward McCabe (1850-1920), un imprenditore nero e astro nascente della politica nell'Ovest americano, che alla fine della Guerra civile americana voleva fondare uno Stato dell'Unione in cui soltanto le persone nere potessero vivere e governare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

il mos232 nero che sognava la terra promessa per gli afroamericani

© Ilgiornale.it - Il "Mosè nero" che sognava la terra promessa per gli afroamericani

Leggi anche: James Lowe: il neozelandese d'Irlanda che sognava gli All Blacks

La terra promessa: tutto quello che c’è da sapere sul film“La terra promessa” è un film del 2023 diretto da Nikolaj Arcel, trasmesso questa sera, mercoledì 7 gennaio 2026, alle ore 21:30 su Rai 3.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il Mosè nero che sognava la terra promessa per gli afroamericani.

il mosè nero cheIl Mosè nero che sognava la terra promessa per gli afroamericaniC'è un saggio storico negli Stati Uniti che continua a far discutere e a riscuotere un ampio consenso tra il lettori: è Black Moses (sottotitolo: «A Saga of Ambition and the Fight for a Black State») ... ilgiornale.it

San Mosè il Nero: La Vita e la Celebrazione del 4 SettembreScopri la storia di San Mosè il Nero, perché è diventato santo e le curiosità legate alla sua celebrazione il 4 settembre. San Mosè il Nero, noto anche come Mosè l'Etiope, è una figura venerata nella ... quotidiano.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.