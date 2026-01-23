Il mondo piange Valentino il fiore più bello | gli amori gli allievi i vip e l’addio di una Roma inconsolabile

Roma si prepara a salutare Valentino, figura amata da molti. Tra amici, allievi e personaggi pubblici, la città si stringe in un ultimo commosso saluto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Il feretro, accompagnato dalla musica del Lacrimosa di Mozart, rappresenta l’ultimo omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel cuore di tanti. Un momento di riflessione e rispetto per un addio sobrio e dignitoso.

Roma, piazza della Repubblica. Il feretro di Valentino entra nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri solo quando tutti gli ospiti sono seduti, accolto dalla musica del Lacrimosa dal Requiem di Mozart. Dopo due giorni di camera ardente, che ha visto portare l'omaggio di circa 10mila persone, oggi è il giorno dell'ultimo saluto. Transenne, deviazioni, autobus che cambiano rotta: la città celebra con rispetto e affetto autentico un uomo che ha rappresentato la Roma più sofisticata pur essendo nato a Voghera, provincia di Pavia. L'arrivo commosso del compagno Hoeksema al funerale di Valentino Tra gli omaggi floreali, c'è quello di Sophia Loren, su cui c’è scritto: “Sempre nel mio cuore”, della famiglia Armani, di Lavinia Biagiotti, dai principi ereditari di Norvegia e dalla Camera Nazionale della Moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

I funerali di Valentino, l’ultimo saluto a Roma: «Perdiamo il fiore più bello»A Roma si sono tenuti i funerali di Valentino, un momento di commiato sobrio e rispettoso.

Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a HoeksemaValentino Garavani, stilista di fama internazionale, ha sempre privilegiato la riservatezza sulla sua vita privata.

