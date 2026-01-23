Il minuto folle del Nottingham Forest | rigore sbagliato poi un beffardo autogol e la partita è persa

Nella settima giornata di Europa League, il Nottingham Forest ha subito una sconfitta per 1-0 contro il Braga. Nel corso del secondo tempo, i giocatori inglesi hanno vissuto un episodio particolare, con un rigore fallito e un autogol che hanno condizionato l’esito della partita, evidenziando come un breve periodo possa influenzare l’intera gara.

Il Braga ha battuto 1-0 il Nottingham Forest nella 7ª giornata di Europa League. Il club inglese nel secondo tempo ha vissuto un minuto assurdo: prima il rigore sbagliato, poi un autogol beffardo.

