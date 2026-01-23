Il ministro degli Esteri di San Marino denuncia la dezinformatsiya dopo l’articolo de Linkiesta

Il ministro degli Esteri di San Marino, Luca Beccari, ha chiesto al Consiglio Grande e Generale di contrastare la disinformazione nel paese. La sua richiesta arriva in seguito a un articolo di Linkiesta che ha sollevato preoccupazioni circa la diffusione di notizie false. Beccari ha sottolineato l’importanza di fermare chi alimenta la disinformazione, auspicando un impegno condiviso per tutelare l’informazione corretta e la credibilità istituzionale.

«Vi prego, fermiamo chi continua a portare avanti la disinformazione in questo Paese». A rivolgersi così al Consiglio Grande e Generale, ovvero il parlamento monocamerale della Repubblica di San Marino, è Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari esteri. Il suo appello è arrivato mercoledì in una fase di intensi dibattiti sul Titano circa l’accordo di associazione con l’Unione europea. In particolare, dopo un articolo de Linkiesta, in cui evidenziavamo come la proiezione del documentario “Biolab, la guerra biologica”, realizzato dall’emittente statale Russia Today, prevista per il 7 febbraio in un luogo ancora non pubblicizzato della Repubblica di San Marino, riprenda un classico delle misure attive di Mosca e arrivi proprio mentre il governo cerca di rafforzare i legami con Bruxelles. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it

Questo non è il ministro degli Esteri ucraino durante un concertoSul video diffuso si vede il ministro degli Esteri ucraino durante un evento musicale, accompagnato dalla sua compagna.

