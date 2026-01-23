Il Milan rafforza il reparto offensivo con l’arrivo di Niclas Fullkrug, che ha già mostrato entusiasmo e determinazione in campo. Il tedesco, arrivato il 23 dicembre 2025, si inserisce nel progetto rossonero con impegno e volontà di contribuire al successo della squadra. Nel frattempo, si fa strada anche l’interesse per Dusan Vlahovic, inserendosi in un quadro di ambizioni offensive del club.

L’arrivo di Niclas Fullkrug ha positivamente stupito i tifosi rossoneri. Il Tedesco in campo, ha infatti saputo dar prova di grinta e grande coinvolgimento emotivo verso il progetto, nonostante il suo arrivo sia datato 23 Dicembre 2025 (esattamente un mese fa). Una vera e propria iniezione di fiducia per l’attacco rossonero, che prima del suo arrivo poteva contare sollo su Santiago Gimenez come unico riferimento naturale in quel ruolo. A colmare la sua assenza, il nuovo numero 9 in prestito dal West Ham, che ad oggi sta dimostrando solidità e continuità di rendimento. Fullkrug rispetta le richieste di Mister Allegri, in termini fisici e tattici e finora ha saputo incidere segnando un gol vittoria e dialogando con i compagni, da vero punto di riferimento della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Il Milan rilancia l’attacco: Fullkrug guida, Vlahovic è nel mirino

Leggi anche: Giovane nel mirino del Milan: ecco cosa potrebbe dare all’attacco di Allegri

Leggi anche: Dusan scaricato, Fullkrug non basta: il Milan prende il nuovo Vlahovic

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Due firme a Casa Milan! Attenzione: acconto per Vlahovic! Origi, Fullkrug, Kostic e ultime

Argomenti discussi: Rabiot rilancia il Milan con una doppietta, Maignan ferma il Como: Allegri è secondo a -3 dall'Inter; Il Lecce sfida il Milan al Meazza. Di Francesco rilancia Ramadani dal fischio d'inizio. Si gioca alle 20.45; Falcone prende tutto, poi Füllkrug entra e segna: il Milan batte il Lecce e va a -3 dall'Inter; Wall Street cauta. L'inflazione USA rilancia l'ipotesi di un taglio Fed anticipato.

Como, esame per l’Europa. Fabregas rilancia RodriguezI lariani dovranno evitare il contraccolpo dopo la sconfitta col Milan. Contro la Lazio all’Olimpico si rivedono dal 1’ anche Valle e Carlos. ilgiorno.it

Il Lecce sfida il Milan al Meazza. Di Francesco rilancia Ramadani dal fischio d'inizio. Si gioca alle 20.45Una big dopo l'altra per il Lecce e sempre sul green dello stadio Meazza. Questa sera, alle 20.45, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco affronterà il Milan di ... quotidianodipuglia.it

Milano, Giannasi sbarca in periferia: il «re del pollo arrosto» dopo l'Isola fa il tris a Lambrate e rilancia con l'aperitivo facebook

Il Milan Primavera si rilancia: Lontani-Castiello stendono il Frosinone x.com