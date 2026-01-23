Il Milan si prepara a rappresentare Milano e Cortina in vista dei prossimi Giochi. Tra i protagonisti, Zlatan Ibrahimovic, Pulisic, Rabiot, Modric, Gabbia e Park partecipano a un video promozionale del club, volto a valorizzare la città e l’evento internazionale. Un’occasione per mostrare l’identità del club e rafforzare il legame con il territorio, in un contesto di grande attenzione sportiva e culturale.

“Milano non ha bisogno di presentazioni: Milano è il top”. Zlatan Ibrahimovic lo dice seduto su un seggiolino di San Siro mentre legge una Gazzetta speciale. In prima pagina, il Duomo e un richiamo ai Giochi di Milano-Cortina. Sull'ultima pagina, un Ibra tedoforo. Il Milan ha pubblicato "Welcome to Milan", un video di benvenuto agli atleti, alle delegazioni e ai visitatori che saranno a Milano nel prossimo mese per i Giochi invernali e questo è il primo frame. Un simbolo del club e due simboli della città come il Duomo e la Gazzetta. Il video rafforza il legame tra il Milan e i Giochi, dopo l'esperienza da tedoforo di Allegri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan in campo per Milano-Cortina. E Ibra... legge la Gazzetta

Leggi anche: Modric pittore e Ibra con... la Gazzetta: il benvenuto del Milan ai Giochi Olimpici

Leggi anche: Milano-Cortina, il gip: "Il governo ha blindato la Fondazione con un decreto legge, ma è incostituzionale". Gli atti alla Consulta

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Fabregas ha fatto allargare il Sinigaglia: Mossa per battere il pressing. E giovedì c'è il Milan; Como-Milan, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Fabregas fa allargare il campo del Como per il Milan: perché ha deciso la modifica; Como, Fabregas fa allargare il campo: l'arma per battere il pressing del Milan.

Fullkrug entra e segna, 1-0 al Lecce e il Milan va a -3Milan-Lecce in campo domenica alle 20.45 Pavlovic difficilmente ci sarà. ansa.it

Rabiot, che impatto: con lui in campo il Milan ha un ritmo da scudettoSe qualcuno non aveva capito perchè in estate Massimiliano Allegri aveva voluto fortemente Adrien Rabiot ora avrà certamente le idee pù chiare: il centrocampista ... milannews.it

Verso Roma-Milan: le scelte a centrocampo Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la sfida contro la Roma il Milan dovrebbe tornare al blocco di centrocampo Modric-Rabiot-Fofana. Una linea che garantisce qualità, fisicità ed equilibrio facebook

Milan, contro la Roma torneranno titolari Modric e Fofana in mezzo al campo x.com