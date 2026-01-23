A Davos, Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia, ha condiviso un messaggio importante sull’intelligenza artificiale: non bisogna temerla, ma comprenderla e integrarla nella quotidianità. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, ma il suo volto rimane spesso poco riconoscibile. Questa dichiarazione invita a riflettere sul ruolo dell’IA, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato e consapevole.

Se a Davos vi fosse capitato di incrociare Jensen Huang, fondatore e Ceo di Nvidia, probabilmente non lo avreste riconosciuto. Eppure, è lui l’uomo che più di chiunque altro sta costruendo le fondamenta fisiche della rivoluzione dell’ Intelligenza Artificiale. La sua visione è lontana dall’apocalisse ma anche dall’euforia cieca. L’AI non è una moda né una bolla, ma un cambio di paradigma paragonabile all’avvento di Internet. Con una differenza decisiva, sta dando vita al più grande cantiere infrastrutturale della storia umana. Per capirlo, Huang invita a immaginare l’AI come una torta a cinque strati, tutti indispensabili e tutti già in costruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il messaggio di Jensen Huang a Davos è chiaro: l’intelligenza artificiale non va temuta, ma ‘abitata’

