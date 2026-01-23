Il mercatino degli hobbisti di Roveleto non va ecco perché

Durante il Consiglio comunale del 22 gennaio, si è discusso della possibile soppressione del mercatino degli hobbisti di Roveleto e dell’istituzione del Mercatino di Cadeo, dedicato a usato, vintage, antiquariato e lavori creativi. Questa decisione potrebbe influire sull’offerta commerciale e sulle attività locali, portando a un cambiamento nel panorama delle iniziative di scambio e vendita nella zona.

