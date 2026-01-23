Il menù per Gaza alle elementari finisce nella spazzatura al 90% In Toscana l’ideologia pro-Pal rimane indigesta

Il menù scolastico per Gaza destinato alle scuole elementari viene scartato in larga misura, con circa il 90% di rifiuti. In Toscana, l’ideologia pro-Palestina continua a essere poco accolta, anche tra le fasce più giovani. La presenza di simboli politici e messaggi ideologici nelle mense scolastiche suscita critiche e dibattiti sulla loro pertinenza e sui valori educativi delle istituzioni.

Va a finire nella pattumiera la propaganda pro-Pal che la sinistra ha inserito persino nelle mense scolastiche dei più piccoli. Stiamo parlando della trovata che in Toscana è stata trovata particolarmente indigesta. I ragazzini non sono riusciti a mangiare nulla, con il risultato di un o spreco indicibile di cibo oltre che di un flop propagandistico clamoroso. Si tratta di alcuni comuni della regione: Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Barberino di Mugello. Poi Capannori, in provincia di Firenze, Carmignano nel pratese. La genialata era partita dalle amministrazioni locali con l’iniziativa “Sapori per la pace”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it

Come ti scodello l’ideologia: nelle mense scolastiche delle elementari toscane arriva il menù di GazaIn alcune mense scolastiche toscane, è stato introdotto un nuovo menù ispirato a Gaza, suscitando discussioni sull’indottrinamento e l’insegnamento attraverso il cibo.

