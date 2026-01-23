Il Max Mara Art Prize for Women diventa nomade

Il Max Mara Art Prize for Women, dopo due decenni nel Regno Unito, si rinnova assumendo un carattere ‘nomade’. Questa trasformazione permette al premio di spostarsi e di coinvolgere nuove comunità e contesti artistici globali, mantenendo il suo impegno nel promuovere il talento femminile nel mondo dell’arte contemporanea. Un'evoluzione che sottolinea la volontà di rinnovarsi e di ampliare le proprie prospettive.

Dopo 20 anni nel Regno Unito, il Max Mara Art Prize for Women diventa 'nomade', spostandosi per il mondo. Per la prima volta si svolge in Asia. A partire dalla decima edizione (2025–2027), il premio promosso da Max Mara e Collezione Maramotti si apre a nuove geografie culturali, lascia Londra con la conclusione della lunga e proficua collaborazione con Whitechapel Gallery, partner fondamentale del premio, che ha contribuito in modo determinante alla crescita e alla visibilità di diverse artiste attive nel Regno Unito. Il primo partner di questo nuovo corso sarà il Museum Macan (Museum of Modern and Contemporary Art in Nusantara) di Giacarta in Indonesia. Cecilia Alemani, curatrice di fama internazionale, guiderà il nuovo corso nomade del Max Mara Art Prize for Women.

