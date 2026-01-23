Il malato immaginario in Sala Umberto
Il malato immaginario, uno dei testi più fortunati di Molière, arriva in Sala Umberto dal 27 gennaio. Uno spettacolo diretto da Andrea Chiodi, con Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi e Ottavia Sanfilippo. Il 1673 è l’anno di composizione.🔗 Leggi su Romatoday.it
Il Malato Immaginario: Tindaro Granata e Andrea Chiodi rileggono Molière alla Sala UmbertoAl Teatro Sala Umberto, Tindaro Granata e Andrea Chiodi presentano una rilettura di
Il malato immaginario nella vasca da bagno, Molière secondo Tindaro GranataAl Teatro di Saronno la trasposizione contemporanea del regista Andrea Chiodi della commedia di Moliere Dopo il successo degli allestimenti dedicati a classici come La locandiera di Goldoni e La bisbe ... ciaocomo.it
Il malato immaginario, con Tindaro Granata e Lucia Lavia per la regia di Andrea ChiodiGiovedì 22 gennaio 2026, alle ore 20.45, va in scena presso il Teatro Giuditta Pasta di Saronno (Varese), in via Primo Maggio, Il malato immaginario di Molière , nell’adattamento e traduzione di Angel ... mentelocale.it
