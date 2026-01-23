il lombardi di airola trionfa al premio melagrana con la studentessa maria rita ferrara

L’Istituto “Alessandro Lombardi” di Airola si distingue nuovamente, questa volta grazie alla studentessa Maria Rita Ferrara, vincitrice del Premio Melagrana. Un risultato che riflette l’impegno e la qualità dell’istituto nel promuovere percorsi formativi di livello. Questa vittoria conferma la capacità dell’istituto di valorizzare il talento e di contribuire alla crescita culturale degli studenti, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama nazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti L’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Lombardi” di Airola celebra un nuovo, straordinario successo che vede i propri studenti protagonisti nel panorama culturale nazionale. Maria Rita Ferrara, alunna della classe V del Liceo Classico, si è aggiudicata il Primo Premio nella sezione dedicata alla saggistica giovanile della VII Edizione del Premio Letterario Nazionale Melagrana “Città di Caserta”. La cerimonia di premiazione, svoltasi martedì 20 gennaio presso il gremito Teatro “Don Bosco” di Caserta, è stata una vera e propria festa della letteratura e dell’impegno civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

L’IIS “Lombardi” di Airola guarda al futuro: approvato il nuovo percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)L’IIS “Lombardi” di Airola amplia la propria offerta formativa con l’approvazione del percorso quadriennale “4+2” in Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Il ‘Lombardi’ di Airola innova l’offerta formativa: nasce la sperimentazione Coreutica al Liceo MusicaleL’Istituto Superiore A. Lombardi di Airola compie un passo decisivo verso l’innovazione didattica. Nella seduta del Collegio dei Docenti dello scorso 9 gennaio, è stata approvata l’attivazione di un ... ntr24.tv

L’IIS Lombardi di Airola guarda al futuro: ok al nuovo percorso quadriennale 4+2 in Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)Una svolta decisiva per l’offerta formativa del territorio e un’opportunità concreta per il futuro occupazionale dei giovani studenti: l’IIS Lombardi di Airola è stato ufficialmente autorizzato dall ... ntr24.tv

