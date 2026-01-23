Il linguista Beccaria compie 90 anni | Troppo inglese troppe parole orribili attenzionare e monitorare sono orribili La lingua italiana si impoverisce mentre i docenti riempiono moduli invece di fare didattica

Gian Luigi Beccaria, tra i più riconosciuti linguisti italiani, compie 90 anni. Con il suo solido pensiero, ha spesso evidenziato le sfide della lingua italiana, criticando l’uso eccessivo di termini inglesi e parole considerate inutili. La sua analisi invita a riflettere sull’importanza di preservare la ricchezza della nostra lingua, anche di fronte alle trasformazioni del mondo contemporaneo.

Gian Luigi Beccaria, tra i maggiori linguisti italiani viventi, raggiunge i novanta anni con uno sguardo lucido sulla condizione della lingua italiana contemporanea. Il docente ha rilasciato un’intervista a La Repubblica in cui analizza le trasformazioni del patrimonio linguistico nazionale e il ruolo del sistema educativo nella sua difesa. Le parole del linguista delineano una traiettoria che parte dalla grandezza della tradizione letteraria italiana e arriva alle sfide attuali poste dall’invasione degli anglicismi e dalla burocratizzazione della scuola. Beccaria lancia un interrogativo provocatorio sulla gerarchia delle priorità collettive: perché la società difende gli animali e trascura le parole? La letteratura italiana ha creato un’identità nazionale prima della nascita politica dell’Italia secondo Beccaria.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Non basta mettersi a scrivere per essere scrittori. La letteratura è fatica, lavoro, mestiere, è un impegno formidabile” Gian Luigi Beccaria, celebre linguista e protagonista (con Rispoli) del programma Rai Parola Mia, a @repubblica (che lo ha intervistato per i s x.com