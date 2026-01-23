Il kit di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026 è tutto in palette anche la racchetta e le scarpe

Il kit di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026 si distingue per la coerenza cromatica, includendo racchetta, scarpe e abbigliamento in palette coordinata. Un esempio di attenzione ai dettagli e di stile sobrio, che riflette la cura e l’eleganza tipiche del suo approccio professionale. Questo insieme rappresenta un’armonia tra funzionalità e design, senza eccessi, nel rispetto delle esigenze di un atleta di alto livello.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dal total black al verde acqua, un cosa non cambia mai nei look di Lorenzo Musetti: in campo e fuori resta sempre uno dei tennisti più eleganti del circuito ATP. Lo stiamo vedendo agli Australian Open in questi giorni - sabato 24 gennaio incontra Thomas Machac - con una maglia Asics molto anni '90, perfettamente abbinata ai pantaloncini blu (ovvio), al manicotto e alla fascia custom (che cura per i dettagli) e addirittura alla racchetta Head. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il kit di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026 è tutto in palette, anche la racchetta e le scarpe Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Lorenzo Sonego, Australian Open 22-01-2026Il 22 gennaio 2026, all'Australian Open, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si affronteranno sulla Margaret Court Arena. Jannik Sinner e il “caso outfit” agli Australian Open: anche Laila Hasanovic ironizza sul nuovo kit NikeIl debutto di Jannik Sinner agli Australian Open ha attirato l’attenzione non solo sul campo, ma anche sui social, dove il nuovo kit Nike ha suscitato diverse reazioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Il progetto immaginifico di Lorenzo Damiani, tra usi alternativi dei materiali e tanta voglia di sperimentare l’inedito; El Camös annuncia il nuovo acquisto: si tratta di Lorenzo Allodi, in uscita dall'Olympia Factory Team; Punto Sicurezza Casa affida la strategia SEO a Fattoretto Agency; A Calpe con Germani: allenamenti, vita da ritiro e ambizioni. Tomas Machac raggiunge Lorenzo Musetti nel terzo turno dell’Australian Open In palio c’è un posto negli ottavi di finale. #AO26 - facebook.com facebook La soddisfazione di Lorenzo Musetti dopo aver portato a casa il derby contro Sonego nonostante le difficoltà nella preparazione della partita x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.