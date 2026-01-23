il kit del tifoso rossoblu per ogni neonato

L’ospedale di San Benedetto rinnova l’iniziativa “Rossoblù si nasce”, offrendo un kit nascita ai neonati che arrivano nel reparto di ostetricia e ginecologia. Per il terzo anno consecutivo, questa iniziativa mira a condividere con le famiglie l’affetto per i colori rossoblù, accompagnando i nuovi arrivati fin dai primi momenti di vita. Un gesto semplice per creare un legame speciale tra il territorio e le nuove generazioni.

All’ ospedale di San Benedetto si continua a nascere in rossoblù. Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, torna l’iniziativa " Rossoblù si nasce ", che prevede la donazione di un kit nascita a tutti i bambini che vengono alla luce nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ ospedale Madonna del Soccorso. Il progetto è promosso dalla Sambenedettese Calcio in collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. A presentare l’iniziativa c’erano ieri mattina il direttore generale dell’Ast di Ascoli Antonello Maraldo, il presidente della Sambenedettese Vittorio Massi, la dirigente Maria Elisa D’Andrea, il direttore dell’Unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia Andrea Chiari e il facente funzioni del reparto di Pediatria Ermanno Ruffini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

