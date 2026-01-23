Il Grifone torna a ’casa’ Aspettando il Cannara

Il Grosseto torna a giocare allo ’Zecchini’ dopo due trasferte consecutive. Domenica alle 14.30 i biancorossi di mister Indiani affronteranno il Cannara, squadra in difficoltà e con alcune assenze. Un’occasione importante per consolidare la posizione in campionato e riprendere il cammino davanti al proprio pubblico.

Il Grosseto, dopo le due trasferte consecutive, torna a giocare allo ’Zecchini’. Domenica alle 14.30 i biancorossi di mister Indiani ospiteranno l’undici del Cannara, fanalino di coda che si presenta all’appuntamento in formazione rimaneggiata. Marzierli e compagni ieri pomeriggio hanno disputato la seduta di allenamento sul campo della Corte degli Ulivi: mister Indiani ha a disposizione tutti gli effettivi. Intanto la società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Alessandro Malva. Ed anche domenica torna l’iniziativa ’Classi in Curva’ dedicata agli studenti delle scuole grossetane per avvicinare sempre di più i giovani al mondo biancorosso e ai valori dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

