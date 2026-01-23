Il Gran Maestro Naroditsky è morto per una aritmia cardiaca | faceva uso di metanfetamina e kratom

Daniel Naroditsky, noto Gran Maestro di scacchi statunitense, è deceduto a 28 anni per un'aritmia cardiaca improvvisa. Il rapporto tossicologico ha rilevato la presenza di metanfetamina e kratom nel sangue al momento della morte. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo degli scacchi e tra i suoi sostenitori, sollevando riflessioni sulla salute e l’uso di sostanze.

