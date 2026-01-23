Il Gran Maestro Naroditsky è morto per una aritmia cardiaca | faceva uso di metanfetamina e kratom
Daniel Naroditsky, noto Gran Maestro di scacchi statunitense, è deceduto a 28 anni per un'aritmia cardiaca improvvisa. Il rapporto tossicologico ha rilevato la presenza di metanfetamina e kratom nel sangue al momento della morte. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo degli scacchi e tra i suoi sostenitori, sollevando riflessioni sulla salute e l’uso di sostanze.
Daniel Naroditsky, Gran Maestro americano di Scacchi, deceduto lo scorso ottobre a soli 28 anni sarebbe morto per una "aritmia cardiaca fatale" improvvisa, scatenata dalla "presenza di metanfetamina e anfetamina nel sangue", come si legge nel rapporto tossicologico. Giorni prima, alcuni amici gli avevano sequestrato alcuni farmaci, altri sono stati trovati nella sua stanza: "Sacchetti di polvere di kratom insieme ad altri blister".🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti discussi: La morte della stella degli scacchi americana Daniel Naroditsky è stata accidentale, cube il medico legale; Il rapporto tossicologico afferma che la defunta stella degli scacchi statunitense Daniel Naroditsky aveva farmaci in corpo.
Morto a soli 29 anni Daniel Naroditsky, gran maestro di scacchi e streamer seguitissimoIl mondo degli scacchi è in lutto per la scomparsa di Daniel Naroditsky, uno dei più promettenti talenti americani della sua generazione. Nato a San Mateo nel 1995, era riconosciuto come un bambino ... greenme.it
Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il Gran Maestro degli scacchi: mistero sulle causeNegli ultimi anni, il mondo degli scacchi aveva visto emergere una nuova generazione di grandi maestri capaci non solo di competere ai massimi livelli, ma anche di comunicare con un vasto pubblico ... ilgazzettino.it
