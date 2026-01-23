Il gatto selvatico ha fatto nuovamente la sua comparsa nei boschi dell’Alto Mugello, come confermato da recenti fotografie. Questa presenza, documentata sul territorio, evidenzia la ripresa della specie in questa zona. La notizia rappresenta un passo importante per la conservazione della biodiversità locale e la tutela degli habitat naturali dell’area.

Firenze, 23 gennaio 2026 – Il gatto selvatico è tornato con passo felpato nei boschi dell’Alto Mugello. La sua presenza è stata documentata dal fotografo naturalista toscano Lorenzo Shoubridge. Il micione, nome scientifico Felis silvestris silvestris, è una delle specie più elusive e simboliche degli ecosistemi forestali. Le immagini e i filmati raccolti non rappresentano perciò una semplice segnalazione faunistica, ma la conferma, fa notare il fotografo in un comunicato, di un ambiente ancora integro e capace di sostenere una specie estremamente esigente in termini di qualità dell’habitat. Il gatto selvatico è infatti un indicatore biologic o di altissima qualità: "Dove è presente, la natura funziona". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gatto selvatico ritorna nell’Alto Mugello: documentata con foto la presenza

