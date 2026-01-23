Il film di Ryan Coogler narra una notte tra musica, alcol e tensione, trasformandosi in una lotta per la sopravvivenza tra storia black, opera sinfonica e vampiri. Nel frattempo, “Wicked 2” e “Sinners – I peccatori” conquistano 16 Oscar, dimostrando la diversità delle narrazioni cinematografiche. Un esempio di come il cinema continui a sorprendere e a riflettere le complessità della realtà.

W icked 2 a zero e Sinners – I peccatori a 16 Oscar. «Chi l’avrebbe detto» vale più per il primo caso che per il secondo. Se infatti per la gran cassa di Wicked seconda parte ci si aspettava almeno qualche nomination agli attori, per il film black di Ryan Coogler il bottino era previsto altissimo, ma mai da record. E invece ecco che gli Oscar 2026 frantumano una delle soglie psicologiche dei Academy Awards: quelle 14 nomination di Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Con 16, Sinners – I peccatori, è ora il film più candidato della storia dei premi più importanti dell’industria. Non solo, è anche il film con più nominati neri – tra attori e altri professionisti – di sempre (10). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il film di Ryan Coogler racconta una serata di musica e alcol che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza tra storia black, opera sinfonica e vampiri

