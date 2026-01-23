Il fattore Pisilli | se Gasp vince anche con la Roma 2

Il fattore Pisilli si conferma determinante: anche con la Roma 2, Gasp ottiene risultati importanti. I giallorossi superano lo Stoccarda, ricevendo i complimenti di Totti, e preparano al meglio la sfida con il Milan. Questa vittoria permette di far riposare alcuni titolari, mantenendo alta la tenuta della squadra in vista delle prossime gare cruciali. Un segnale positivo per il percorso in corso.

E così la Roma ha illuminato la serata di Europa League, battendo lo Stoccarda - una buona notizia anche per il ranking nei confronti delle squadre tedesche - e opzionando la qualificazione diretta. Proprio i giallorossi, tra le nostre, si sono messi nella posizione migliore: c’è ancora un turno europeo da disputare, ma Gasperini ora sa di avere il destino - cioè la possibilità di dribblare gli spareggi - nelle proprie mani. Ed evitare due partite supplementari. Tutto questo al termine di un infrasettimanale con poche luci e parecchie ombre. Già, perché chiudiamo con due vittorie - Juve e appunto Roma - due pareggi, quelli del Napoli e del Bologna, e con le due sconfitte di Inter e Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Europa League, la Roma vince con super Pisilli. Pari BolognaLa Roma conquista una vittoria importante in Europa League battendo lo Stoccarda 2-0, mentre il Bologna ottiene un pareggio grazie alle reti di Dallinga e Rowe.

L'Atalanta supera di misura la Roma: Palladino vince la sfida con GaspL'Atalanta si impone 1-0 sulla Roma nel posticipo del 18° turno di Serie A.

