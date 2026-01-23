Il Falsario su Netflix il noir con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria

«Il Falsario» è un noir ambientato nella Roma degli anni Settanta, una città dai toni cupi e affascinanti. Con protagonisti Pietro Castellitto e Claudio Santamaria, il film si presenta come un'avvincente narrazione di inganni e misteri, dichiaratamente ispirata a una storia vera. La pellicola, disponibile su Netflix, offre un’immersione nella Roma di quegli anni, tra tensioni e atmosfere intense.

Dal 23 gennaio 2026, sbarca su su Netflix Il Falsario, il noir diretto da Stefano Lodovichi e ambientato nella Roma degli anni Settanta. La storia ruota attorno a Toni, interpretato da Pietro Castellitto, giunto nella Capitale dalla provincia con poco in tasca e una naturale inclinazione per la pittura: un talento che tuttavia sfrutterà in modi molto poco convenzionali. Il film è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, a ottobre 2025. Leggi anche: 10 serie tv da non perdere a gennaio 2026: da "The Pitt 2" a "Gomorra - Le origini" Roma, anni Settanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Falsario, su Netflix il noir con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria Leggi anche: Il Falsario: è su Netflix il nuovo film con Pietro Castellitto Leggi anche: Dal 23 gennaio su Netflix il film "Il falsario" di Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto. Trama, cast e video-intervista su Amica.it Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il Falsario - Trailer del film Netflix con Pietro Castellitto Argomenti discussi: La storia del più celebre falsario inventato d’Italia arriva su Netflix; SU NETFLIX IL 23 GENNAIO ARRIVA IL FALSARIO; Il Falsario: con Pietro Castellitto su Netflix. L'intervista ai protagonisti; Arriva oggi su Netflix Il Falsario, il film con Pietro Castellitto e diretto da Stefano Lodovichi. Il falsario: recensione del film di Netflix con Pietro CastellittoLa recensione de Il falsario, il film distribuito da Netflix con protagonista Pietro Castellitto e presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma. filmpost.it Il Falsario, intervista esclusiva a Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi GiganteIl film Il Falsario arriva su Netflix: intervista esclusiva a Giulia Michelini, Andrea Arcangeli e Pierluigi Gigante ... superguidatv.it Il Falsario, Skyscraper Live, e molto altro. Tutte le nuove uscite di Netflix della settimana 19-25 gennaio Info nei commenti facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.