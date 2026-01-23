Il Falsario quante puntate sono quando esce su Netflix | orario e streaming

Il Falsario è una serie disponibile su Netflix, composta da un certo numero di puntate. La data di uscita e gli orari di streaming sono stati annunciati dalla piattaforma. La trama si ispira liberamente alla vita di Antonio “Toni” Chichiarelli, artista e falsificatore degli anni di piombo. Per conoscere i dettagli sulla produzione e la programmazione, consultate le informazioni ufficiali su Netflix.

Il Falsario quando esce su Netflix. Il Falsario arriva su Netflix. La storia è liberamente ispirata alla vita di Antonio "Toni" Chichiarelli, artista e falsificatore attivo negli anni di piombo. Toni, dotato di grande talento pittorico, finisce coinvolto in criminalità, servizi segreti, Banda della Magliana e misteri legati al caso Moro. Il film mescola dramma personale e storia italiana, mostrando un'epoca di tensioni, ambizioni e compromessi. Nel cast principale troviamo Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Ma quante puntate sono de Il Falsario e quando esce su Netflix? Il Falsario quante puntate sono? A che ora esce su Netflix. IL FALSARIO arriva su Netflix dal 23 gennaio 2026 Roma, anni '70. Un talento autentico. Un sogno troppo grande. E un Paese che vive di ombre, segreti e verità contraffatte. Con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Claudio Santamaria e un cast potentissimo,

