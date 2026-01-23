Il falsario la storia di un talento che trova spazio ai margini della legalità

Il falsario, in uscita nel 2026 e diretto da Stefano Lodovichi, racconta la storia di un talento che si muove ai margini della legalità. Con un cast che include Pietro Castellitto, Giulia Michelini e Claudio Santamaria, il film esplora le sfumature di un mondo nascosto, mettendo in luce le motivazioni e le sfide di un uomo coinvolto in attività illecite. Un’opera che invita a riflettere sulle ragioni e le conseguenze di scelte difficili.

Il film: Il falsario, 2026. Diretto da: Stefano Lodovichi. Cast: Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Aurora Giovinazzo, Edoardo Pesce, e Claudio Santamaria. Genere: Drammatico. Durata: 1 ora e 50 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Nella Roma degli anni Settanta, Toni Chichiarelli sogna di affermarsi come artista ma finisce per trovare successo come falsario. La sua ascesa lo porta a muoversi tra criminalità organizzata e servizi segreti, in un’Italia che sta attraversando gli anni di piombo. A chi è consigliato? A chi ama i film d’epoca e i crime italiani che mescolano realtà e finzione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

