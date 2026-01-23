Lory Del Santo, nota attrice e personaggio pubblico italiano, ha vissuto un dramma personale profondamente doloroso: la perdita di due dei suoi figli, Conor e Loren. Oggi, di fronte a questa tragedia, rimane solo Devin, il suo unico figlio ancora in vita. Questa vicenda evidenzia la complessità dei sentimenti e delle sfide affrontate da una madre che ha vissuto momenti di grande sofferenza.

Lory Del Santo porta con sé un dolore enorme, scatenato dalla perdita dei figli. Ha avuto quattro figli, ad oggi soltanto uno, Devin, è ancora in vita. Frutto di una relazione con il produttore cinematografico Silvio Sardi, il 32enne nel 2018 ha dovuto affrontare con la madre la tragica scomparsa del fratellastro Loren, morto suicida a 19 anni. Prima ancora di perdere Loren, Lory Del Santo ha dovuto dire addio a Conor, figlio nato dalla relazione con Eric Clapton morto a 4 anni, e al figlio scomparso dopo sole due settimane di vita. Chi erano Conor e Loren, i figli di Lory Del Santo. Il 20 marzo del 1991 moriva Conor, il figlio di Lory Del Santo e Eric Clapton, a soli 4 anni e mezzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il dramma Lory Del Santo per la morte dei tre figli, oggi solo Devin è vivo: chi erano Conor e Loren

Leggi anche: Il dolore di Lory Del Santo per la morte dei tre figli (oggi solo Devin è in vita): “Sono morta anche io”

Leggi anche: Lory Del Santo non si è mai sposata, ma ha molti ex (importanti e famosi): ecco chi sono

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il dramma Lory Del Santo per la morte dei tre figli, oggi solo Devin è vivo: chi erano Conor e LorenLory Del Santo porta con sé un dolore enorme, scatenato dalla perdita dei figli. msn.com

Un risveglio drammatico quello di oggi per la Calabria che conta i danni provocati dal passaggio del Ciclone Harry mentre vengono attivate le procedure di sicurezza per scongiurare ulteriori rischi Segui tutti gli aggiornamenti su www.lacnews24.it - facebook.com facebook