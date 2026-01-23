Il documentario GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO lunedì 26 gennaio a Udine

Il 26 gennaio, al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone, verrà proiettato in anteprima il documentario

Arriva in anteprima al Visionario di Udine e a Cinemazero di Pordenone GIULIO REGENI – TUTTO IL MALE DEL MONDO, documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano ritrovato ucciso nei pressi del Cairo il 3 febbraio del 2016. Quando la madre andrà a riconoscerlo dichiarerà: “ Ho visto sul suo volto tutto il male del mondo ”. Doppio appuntamento a Udine, dove il documentario sarà in programma lunedì 26 gennaio alle ore 20.30 con ospiti in diretta streaming Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, l’avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, e il regista Simone Manetti; poi di nuovo sabato 31 gennaio con ospite in sala il regista. 🔗 Leggi su Udine20.it

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

