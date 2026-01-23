Il Distretto della moda alla fiera di Milano | Per il rilancio servono politiche europee

Il Distretto della moda di Carpi ha recentemente partecipato alla fiera di Milano, evidenziando il valore delle imprese locali nel contesto internazionale. Durante l’evento, figure di rilievo hanno visitato lo spazio dedicato al Carpi Fashion System, sottolineando l’importanza di politiche europee per il rilancio del settore. Questa partecipazione testimonia l’impegno delle realtà locali nel promuovere il saper fare italiano nel panorama globale della moda.

"In questi giorni Carpi e il saper fare delle sue imprese sono stati protagonisti sulla scena internazionale di Milano": così il sindac, Riccardo Righi, che ha visitato, insieme al direttore generale dell’Unione delle Terre d’Argine Daniele Cristoforetti e ai rappresentanti delle associazioni di categoria Cna Modena, Lapam Confartigianato e Confindustria Emilia, lo spazio di Carpi Fashion System alla fiera Milano Uniac. Una tre giorni che segna un passaggio particolarmente significativo: per la prima volta il Distretto carpigiano si è presentato come sistema all’interno di una fiera internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

