Il convoglio deragliato a Carnate | Ho visto il treno che partiva da solo Così ho chiuso i passaggi a livello

A Carnate, un operatore ha assistito a un convoglio che si muoveva da solo, senza conducente. Immediatamente, ha chiuso i passaggi a livello e ha avvisato il personale presente nel bar della stazione. L’intervento tempestivo ha contribuito a garantire la sicurezza e a gestire la situazione, che si è poi rivelata essere un deragliamento senza feriti. La pronta reazione ha evitato conseguenze più gravi e sottolinea l’importanza della vigilanza nei punti critici della rete ferroviaria.

"Ero appena entrato in servizio quando ho visto il treno che partiva. Ho subito chiuso i passaggi a livello e ho chiamato il personale del convoglio che era nell’unico posto possibile di quella piccola stazione, il bar. Sono corso lì in 10 secondi e ho allertato il macchinista e il capotreno, che si sono messi invano a rincorrere il treno e uno è anche caduto e si è fatto male". Il 19 agosto 2020 il capostazione di Paderno Robbiate è stato il primo ad accorgersi che il convoglio Trenord proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa alla stazione e destinato a tornare indietro sulla stessa tratta, si era invece rimesso in moto da solo perché gli addetti erano andati a bere il caffè. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Carnate, riprende il processo sul treno “fantasma” deragliato nel 2020. Sentito il capostazione che evitò la strageA Carnate, è ripreso oggi al Tribunale di Monza il processo riguardante il deragliamento del treno Trenord nel 2020.

