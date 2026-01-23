Il Comune di Terre del Reno si congratula con Macè per aver promosso un’immagine positiva del territorio e del lavoro locale, grazie alla recente partecipazione a una trasmissione televisiva nazionale. L’amministrazione e l’assessore alle attività produttive Gianfranco Guizzardi riconoscono l’importanza di valorizzare le eccellenze della comunità, contribuendo a rafforzare il profilo positivo di Terre del Reno a livello nazionale.

L’amministrazione comunale di Terre del Reno e l’assessore alle attività produttive Gianfranco Guizzardi si congratulano con Macè per l’immagine positiva del territorio e del lavoro che l’azienda ha saputo trasmettere attraverso una recente trasmissione televisiva nazionale. Un racconto che ha messo al centro non solo i processi produttivi, ma soprattutto le persone, le competenze e le storie che ogni giorno rendono vive le imprese. Un risultato che rappresenta in modo efficace il valore del tessuto produttivo locale, fatto di aziende radicate, capaci di innovare, di affrontare le difficoltà e di investire sul futuro, mantenendo un forte legame con il territorio e con chi ci lavora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune si congratula con Macè: "Immagine positiva del territorio"

Leggi anche: “Exploit del Pd”: Buonopane si congratula con Petracca e Nazzaro

Si rafforza il sostegno agli orfani di femminicidio: il Comune avvia un protocollo d'intesa con gli enti del territorioIl Comune di Catania intensifica le iniziative a tutela degli orfani di femminicidio, annunciando la firma di un protocollo d’intesa con enti locali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Comune si congratula con Macè: Immagine positiva del territorio; Mazara del Vallo Plastic Free 2026: il sindaco Quinci si congratula con la città; Il film ispirato dalla storia dei fratelli Tercon vince l’European Young Audience Award; Il plauso di Confindustria Toscana Sud per l’inserimento di Colle Val d’Elsa tra le finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028.

La vita da grandi vince a Berlino: i complimenti del comune di RiminiL’assessore Lari: Un riconoscimento che conferma la creatività del nostro territorio ... altarimini.it

Anche Confindustria Toscana Sud si congratula con Colle Val d’Elsa, tra le dieci finaliste per Capitale Italiana della Cultura 2028. “Siamo orgogliosi per l’importante risultato raggiunto dall’Amministrazione del Comune di Colle Val d’Elsa per l’inserimento dell - facebook.com facebook