Il codice delle onde | thriller storico tra scienza e potere

Maurizio Preti racconta un intreccio di fisica, spionaggio e cospirazioni nei sei giorni di Solvay: quando la scienza diventa strumento di dominio. Genere: Thriller storico Pagine: 329 Prezzo: 20,70 € Codice ISBN: 979- 8271284472 “Il codice delle onde: un thriller storico tra scienza e cospirazione nei sei giorni di Solvay” di Maurizio Preti è un intrigante romanzo ambientato in un’Europa sospesa tra l’anelito di progresso e l’ombra lunga del primo conflitto mondiale. La narrazione prende forma attorno a un’idea perturbante: la possibilità che la scienza, nel momento stesso in cui promette conoscenza e sviluppo, diventi invece uno strumento di dominio e di prevaricazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

