Il Cinemino contro il sequestro | Contestano la natura della nostra esistenza

Il Cinemino contro il sequestro

Il Cinemino, gestito dall’Associazione SeiSeneca, è stato recentemente chiuso su ordine del Gip di Milano, che ha disposto un sequestro preventivo per presunte irregolarità nell’apertura. L’associazione sostiene che la sala rappresenta un luogo sicuro e conforme alle normative, contestando la decisione e sottolineando l’importanza della sua attività culturale. La vicenda evidenzia le tensioni tra tutela della sicurezza e rispetto delle attività artistiche.

"Il Cinemino è un luogo sicuro e a norma". Lo si legge in un comunicato dell'Associazione SeiSeneca che gestisce la sala cinematografica chiusa nelle scorse ore su disposizione del gip di Milano che ha emesso un sequestro preventivo per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

