Il cinema dei volontari celebra i suoi primi vent’anni con un ricco programma di eventi. Tra anteprime nazionali, prime visioni e spettacoli per ogni pubblico, si alternano anche teatro e commedie con artisti riconosciuti come Maria Amelia Monti, Angela Finocchiaro, Lella Costa e altri. Un momento di festa dedicato alla cultura e alla solidarietà, che coinvolge attori di fama e appassionati di tutte le età.

Anteprime nazionali, prime visioni e film per tutti, ma anche teatro, spettacoli comici e attori famosi, come Maria Amelia Monti, Angela Finocchiaro, Lella Costa, Debora Villa, Chiara Francini, Claudio Bisio, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e Teo Teocoli. Il Cinema di Bellano compie 20 anni. Era il 26 gennaio 2006 quando veniva riaperta al pubblico dopo i lavori e inaugurata la sala. "Il Cinema di Bellano è gestito da volontari – sottolinea il presidente Modesto Tarabini -. Inizialmente erano sei, ora siamo in 30. Ci occupiamo di ogni aspetto, dall’attività di botteghino alle proiezioni a tutti gli aspetti burocratici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cinema dei volontari festeggia i primi vent’anni

