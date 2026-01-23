Il ciclone Harry mette a rischio un'area archeologica sarda | in Tunisia riaffiorano parti della scomparsa Neapolis

Il ciclone Harry ha causato danni e spostamenti nel Mediterraneo, sollevando l’attenzione su un'area archeologica in Sardegna a rischio. Contestualmente, in Tunisia, parti della scomparsa città di Neapolis sono riemersi nel governatorato di Nabeul. Questo evento potrebbe offrire nuove opportunità di studio e approfondimento sulle antiche civiltà del Mediterraneo e sulla loro conservazione.

Il ciclone Harry potrebbe aver fatto riemergere i resti di un antica città di origine punica, Neapolis, nel governatorato di Nabeul in Tunisia. Nel frattempo, si continua a rendicontare i danni subiti dal sito archeoligico di Nora, in Sardegna.

