Il ciclone Harry devasta il porto dell' Etna

23 gen 2026

Il porto di Riposto, nel Catanese, ha subito ingenti danni a causa delle intense mareggiate generate dal ciclone Harry. In particolare, il molo foraneo ha riportato danni gravissimi, rappresentando un evento senza precedenti per la zona. La situazione richiede interventi immediati per valutare l’entità del danno e pianificare le misure di ripristino necessarie.

AGI - Sono gravissimi e senza precedenti i danni registrati al  molo foraneo  del  porto di Riposto, nel Catanese, dopo le violente  mareggiate  causate dal  ciclone Harry. L’ infrastruttura portuale, cuore pulsante dell’ economia marittima ripostese, la seconda  marineria siciliana, ha subito colpi durissimi che ne compromettono seriamente la  fruibilità  e, con ogni probabilità, anche la  stabilità strutturale. "Danni significativi" . “I danni sono particolarmente significativi – dichiara il sindaco Davide Vasta – Purtroppo la  mantellata del molo  è in buona parte crollata. Ci sono gravissimi danni: è saltato un giunto, alcuni tratti di banchina si sono mossi, altre parti si sono addirittura staccate. 🔗 Leggi su Agi.it

