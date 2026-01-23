Il porto di Riposto, nel Catanese, ha subito ingenti danni a causa delle intense mareggiate generate dal ciclone Harry. In particolare, il molo foraneo ha riportato danni gravissimi, rappresentando un evento senza precedenti per la zona. La situazione richiede interventi immediati per valutare l’entità del danno e pianificare le misure di ripristino necessarie.

AGI - Sono gravissimi e senza precedenti i danni registrati al molo foraneo del porto di Riposto, nel Catanese, dopo le violente mareggiate causate dal ciclone Harry. L’ infrastruttura portuale, cuore pulsante dell’ economia marittima ripostese, la seconda marineria siciliana, ha subito colpi durissimi che ne compromettono seriamente la fruibilità e, con ogni probabilità, anche la stabilità strutturale. "Danni significativi" . “I danni sono particolarmente significativi – dichiara il sindaco Davide Vasta – Purtroppo la mantellata del molo è in buona parte crollata. Ci sono gravissimi danni: è saltato un giunto, alcuni tratti di banchina si sono mossi, altre parti si sono addirittura staccate. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ciclone Harry devasta il porto dell'Etna

Mentre il ciclone Harry devasta l’Italia, a Davos fanno a gara a chi è più negazionista climaticoMentre il ciclone Harry colpisce duramente le regioni del Sud Italia, causando ingenti danni, a Davos si assiste a un acceso confronto tra figure pubbliche sulla questione climatica.

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per oltre un miliardo in Sicilia, Calabria e Sardegna sotto osservazioneIl ciclone Harry ha interessato le regioni del Sud Italia, causando danni significativi in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – Video; Il ciclone Harry devasta le coste Onde fino a 16 metri e miliardi di danni; Il ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per miliardi. In Sicilia verso lo stato d’emergenza; Il ciclone Harry devasta il trasporto dell’Italia meridionale.

Il Ciclone Harry ha devastato il sud, ma non sembra importare a nessunoNelle ultime 48 ore le isole maggiori e la Calabria ionica sono state colpite duramente dal Ciclone Harry. Solo in Sicilia si stimano oltre mezzo miliardo di danni dove le onde, alte fino a 9.7 metri, ... ilfattoquotidiano.it

Ciclone Harry devasta il Sud Italia: danni per oltre un miliardo in Sicilia, Calabria e Sardegna sotto osservazioneIl ciclone Harry ha provocato violente mareggiate e forti venti su Sicilia, Calabria e Sardegna, dando il via alla conta dei danni. laprimapagina.it

Musumeci a Catania dopo il ciclone Harry: verso lo stato di emergenza Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci in visita a Catania, una delle aree più colpite dal ciclone Harry. Musumeci ha annunciato che è già prevista una - facebook.com facebook

#Ciclone " #Harry": gli interventi della Guardia Costiera nel Sud Italia x.com