Il Centro Tecnico BM comunica l' ingaggio di Paolo Zanini

Il Centro Tecnico BM annuncia l'ingaggio di Paolo Zanini, ala-pivot originario di Arezzo, che si unisce alla squadra per la stagione in corso. Questa aggiunta rafforza il reparto e fornisce nuove opzioni a coach Fioravanti. L’ingresso di Zanini rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del club e del roster, con l’obiettivo di affrontare al meglio le sfide della competizione.

Arezzo, 23 gennaio 2026 – L'ala-pivot aretina arricchisce la rosa a disposizione di coach Fioravanti. La Scuola Basket Arezzo comunica con soddisfazione di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione con l'atleta Paolo Zanini, ala classe 2000 che sarà a disposizione di coach Fioravanti fin dalla partita di Sabato contro Don Bosco Crocetta Torino. Paolo Zanini è cresciuto cestisticamente nel settore minibasket e giovanile della Scuola Basket Arezzo dove ha militato fino al passaggio nelle fila del Don Bosco Livorno, dove ha potuto maturare un'esperienza giovanile di alto livello e con cui ha esordito nei senior in Serie C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

