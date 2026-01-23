Il calabrese Spizzirri tra Sinner e gli ottavi di finale | l’italoamericano di Cosenza sfida Jannik

Tra Sinner e Spizzirri agli Australian Open, l’italoamericano di Cosenza affronta Jannik nei sedicesimi di finale. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambi, mettendo in evidenza il talento emergente di Spizzirri e la consolidata esperienza di Sinner. Un confronto che suscita interesse tra gli appassionati di tennis italiani, sottolineando la crescita di nuovi protagonisti nel panorama internazionale.

Se chi non conosce completamente il tennis vedesse che ai sedicesimi di finale degli Australian Open c’è lo scontro tra Sinner e Spizzirri penserebbe che l’italiano è il secondo. E invece il nostro fuoriclasse, numero due del mondo, deve sfidare un italoamericano calabrese, per continuare il suo cammino verso il sogno del terzo trionfo consecutivo nello slam oceanico. Chi è Spizzirri. 185cm per 79 kg, Eliot Spizzirri sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner al 3° turno degli Australian Open. Nato il 23 dicembre 2001 a Greenwich, in Connecticut, lo statunitense ha raggiunto il suo miglior risultato nel primo Slam dell’anno dopo aver eliminato il talentuoso brasiliano Fonseca e il cinese Wu. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

