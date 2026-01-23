Il calabrese d' America che si allenava con Federer | chi è Spizzirri l' avversario di Sinner

Spizzirri, numero 85 del ranking mondiale, è un tennista calabrese d'America cresciuto nel Connecticut. Dopo aver eliminato Fonseca e Wu con un gioco aggressivo, si prepara ad affrontare Sinner. La sua provenienza e le capacità in campo lo rendono un avversario interessante nel circuito professionistico.

Nella libreria di Eliot Spizzirri ci sarà sicuramente posto per un classico del connazionale Kurt Vonnegut. Il titolo è divenuto un abuso social, negli ultimi anni: "Quando siete felici fateci caso". Eliot da Greenwich, nato quattro mesi dopo Sinner, pratica gratitudine da quando ha perso una finale universitaria in Texas: "Prendevo le cose troppo sul serio, prima. Ora mi godo il momento senza giudicarmi sulla base dei risultati". Divenuti nel frattempo scintillanti: la prima sfida Slam l'ha vinta neanche sei mesi fa, a Flushing Meadows. Ora, all'Australian Open, si prepara a sfidare Sinner al terzo turno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Chi è Eliot Spizzirri, l’avversario di Sinner agli Australian Open: l’americano imbattibile al collegeEliot Spizzirri, nato nel 2001 negli Stati Uniti, è un giovane tennista che si sta facendo strada nel circuito.

Chi è Eliot Spizzirri, l’italo-americano che sfiderà Jannik Sinner al 3° turno degli Australian OpenEliot Spizzirri, tennista italo-americano, si prepara ad affrontare Jannik Sinner al terzo turno degli Australian Open 2026.

