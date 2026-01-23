Il ‘bazooka’ di Colosimo si abbatte sul caso Striano | ce n’è per tutti o quasi

La relazione della Presidente Colosimo sull’affaire Striano rappresenta un elemento chiave nel contesto delle recenti tensioni legate a dossier, spyware e strumenti di sorveglianza illegale in Italia. Mentre si susseguono accuse e indagini, questa analisi mira a fare luce sulle implicazioni e sui possibili risvolti di un caso che coinvolge le istituzioni e la libertà di stampa.

Mentre in Italia si consuma la guerra degli spioni a colpi di dossieraggi (veri o presunti), spyware usati illegalmente contro i giornalisti e forse anche contro i magistrati, incombe il “bazooka” della Presidente Colosimo in Antimafia: la relazione sulla vicenda Striano. La relazione può essere analizzata almeno su due piani distinti: la valutazione dei fatti oggetto dell’inchiesta penale prospettata dagli estensori della bozza e la valutazione dell’inchiesta penale in se stessa, proposta dai medesimi estensori, inchiesta che oggi si trova ancora in una fase embrionale, avendo prodotto “soltanto” l’avviso di conclusione indagini (siamo ancora lontani dal rinvio a giudizio insomma). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Colosimo: “De Raho non è indagato, ma le responsabilità nel caso Striano sono evidenti”In merito alle recenti dichiarazioni, Colosimo precisa che l’onorevole De Raho non risulta indagato.

